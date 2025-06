Fiorentina | Dzeko è a Firenze Contento di essere tornato in Italia

Dzeko è tornato in Italia e ha scelto Firenze come sua nuova casa calcistica. Dopo le visite mediche a Roma, il bosniaco si prepara a firmare con la Fiorentina, entusiasta di riabbracciare il calcio italiano. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un rinforzo importante per la squadra viola, che si prepara ad affrontare una nuova avventura nella massima serie. La tifoseria è già in trepidante attesa di vederlo all’opera sul campo.

Dzeko é a Firenze, "contento di essere tornato in Italia". Oggi, giovedì 19 giugno 2025, a Roma le visite mediche, poi il bosniaco firma. "Sono molto felice di essere tornato"

Fiorentina, c'è Dzeko: "Felice di essere tornato in Italia". Il programma del suo giovedì a Firenze - L'attaccante bosniaco svolgerà il 19 giugno di prima mattina le visite mediche a Villa Stuart, poi raggiungerà il Viola Park per firmare il contratto con la società del presidente Commisso

