Fiorentina c’è Dzeko | Felice di essere tornato in Italia Il programma del suo giovedì a Firenze

Edin Dzeko è tornato trionfante in Italia, felice di riabbracciare il calcio europeo e pronto a scrivere nuove pagine con la Fiorentina. Dopo l'accoglienza calorosa a Roma, il suo entusiasmo si fa sentire: domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e si prepara a vivere un’estate all'insegna della passione viola. L’attesa è finita: il suo debutto con i toscani promette emozioni intense e nuove sfide da affrontare con grinta e determinazione.

Firenze, 18 giugno 2025 - "Sono molto felice di essere tornato in Italia". Con queste parole Edin Dzeko ha salutato i suoi nuovi tifosi della Fiorentina appena sbarcato a Roma, dove ad attenderlo c'erano alcuni cronisti e un paio di elementi dell'entourage. Comincia così l'avventura gigliata del Cigno di Sarajevo, che nella mattina di giovedì 19 giugno di buon'ora sosterrà le visite mediche di rito a Villa Stuart per poi raggiungere il Viola Park, presumibilmente nel primo pomeriggio. Passo svelto, occhiali da sole, Dzeko ha fretta di sistemare tutti i dettagli burocratici e firmare il nuovo contratto con la Fiorentina.

