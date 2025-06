Fiorentina Al Qadsiah in pressing su Kean Offerti 15 milioni di stipendio

La Fiorentina mette il turbo, spingendo sul pressing su Kean del Qadsiah, offrendo 15 milioni di stipendio per assicurarsi una delle stelle più brillanti del calcio. Moise Kean, protagonista di una stagione da record con quasi 30 gol, si trova ora al centro di un intrigo internazionale che potrebbe rivoluzionare il suo futuro. Il mercato è in fermento: sarà questa l'occasione di rinnovamento tanto attesa? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Moise Kean è sempre più al centro di un intrigo di mercato internazionale. Dopo una stagione stellare che lo ha visto segnare quasi 30 goal. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: kean - fiorentina - qadsiah - pressing

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Kean lascia la Fiorentina: la nuova squadra fa felice il CT Gattuso - Attenzione a quello che può accadere in vista della prossima stagione e del futuro, perché Moise Kean può lasciare la Fiorentina per giocare con un nuovo club ... Da calciotoday.it