Finto medico estetico arrestato a Bergamo | botox a 150 euro su Instagram e farmaci illegali

Una storia che mette in luce i rischi nascosti dietro offerte troppo allettanti: un finto medico estetico arrestato a Bergamo, accusato di praticare interventi di medicina estetica senza alcuna qualifica. Con prezzi stracciati su Instagram e farmaci illegali, questa 42enne di Ponte San Pietro ha messo a rischio la salute di molte. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda e quali sono gli avvertimenti da non sottovalutare.

Una 42enne di Ponte San Pietro (Bergamo) praticava in appartamento interventi di medicina estetica, pubblicizzati sui social a prezzi stracciati, senza essere medico. Le clienti in più occasioni si erano recate al Pronto soccorso dopo i trattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Interventi di medicina estetica senza specializzazione né autorizzazione - Denunciata la 42enne che praticava infiltrazioni con farmaci che non hanno il via libera dell'Aifa; "pazienti", con reazioni allergiche e lesioni. Come scrive rainews.it