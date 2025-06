Fino a martedì instabilità continua | acquazzoni e temporali minacciano l’Italia intera

L’Italia si trova ancora sotto una spada di Damocle meteorologica, con instabilità che non dà tregua fino a martedì. Acquazzoni e temporali minacciano il nostro Paese, allontanando il sole e creando condizioni imprevedibili. La situazione resta critica, ma cosa dobbiamo aspettarci nel corso della settimana? Scopriamolo insieme e prepariamoci a affrontare questa sfida climatica con consapevolezza e prudenza.

Roma - Un’irruzione di aria fredda mantiene l’Italia in balia di temporali, acquazzoni e isolati grandinate, con instabilità accentuata spostandosi dai monti alle pianure. La settimana si conferma all’insegna dell’instabilità, con una massa d’aria fredda che continua a interferire con l’alta pressione, scatenando temporali sparsi e brevi acquazzoni su buona parte dello Stivale, in particolare sulle regioni alpine, appenniniche e su tratti del Centro–Sud. Le giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 giugno saranno caratterizzate da un’alternanza di sole, nubi e piogge localizzate, specie in orario pomeridiano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fino a martedì instabilità continua: acquazzoni e temporali minacciano l’Italia intera

