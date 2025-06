Finite le speranze | Garlasco parla il genetista che ha visto i reperti

Il caso Garlasco, tra speranze e delusioni, sembra avviato verso una fase di stallo. Nonostante l'esame dei reperti da parte dei laboratori milanesi, le analisi non hanno portato a nuovi indizi concreti. Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi, spiega come le speranze di un progresso siano state deluse. La vicenda rimane avvolta nell’incertezza, lasciando sospesi i tanti che ancora credono in una verità nascosta.

Il caso Garlasco continua a suscitare grande attenzione, ma le ultime analisi non portano nuovi spiragli. I laboratori della Polizia Scientifica di Milano hanno esaminato i reperti, ma i risultati sono deludenti, come spiegato da Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi. L’analisi della famosa impronta non ha aggiunto nulla di concreto al caso. Le aspettative sono state deluse, creando un clima di amarezza tra chi sperava in nuovi sviluppi. Un’attesa delusa. Le speranze erano concentrate sull’ impronta numero 10, trovata sulla porta della casa di via Pascoli, dove nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Finite le speranze”: Garlasco, parla il genetista che ha visto i reperti

