Finché la vittima non sarà nostra

un’opera che ci invita a riflettere sulla fragilità della vittima e sulla sottile linea che separa il dolore dall’indifferenza. Un viaggio intenso e inquietante, capace di scuotere le coscienze e di aprire un dialogo profondo sulla natura umana.

Agghiacciante e osceno, e perciò tremendamente umano, ecco come definire il territorio della scrittura di Dimitris Lyacos. Tradotto in Italia con la sua trilogia poetica Poena Damni lo scrittore greco torna grazie al Saggiatore con un viaggio letterario nei recessi più oscuri dell’animo umano, offrendo una riflessione narrativa sulla violenza e sugli abissi che essa spalanca. si pone come sorta di “libro zero”, di prequel, della trilogia poetica. E se prima era la poesia a essere venata di tratti romanzeschi, epici e narrativi, in questo nuovo testo il romanzo fa da colonna portante a visioni oniriche e squarci verticali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Finché la vittima non sarà nostra

In questa notizia si parla di: vittima - nostra - sarà - umano

"Nostra madre vittima di omicidio, non usate il suo volto per i vostri scopi", i figli di Pierina Paganelli minacciano denunce - I figli di Pierina Paganelli, vittima di un brutale omicidio, annunciano minacce di denuncia contro chi sfrutta l'immagine della loro madre per fini personali.

, LENZUOLO BIANCO IN COMUNE PER LE VITTIME DI GAZA “La nostra città sarà sempre dalla parte della pace”. Il Comune di Campobasso ha aderito alla campagna “50.000 sudari per Gaza” esponendo al balcone del Municipio un lenzuol Vai su Facebook

Dimitris Lyacos storie di controllo perfetto; Accolla: Prego per Sara e i suoi cari, tutti possiamo educarci all'amore vero che non causa morte ma promuove la vita”; Salvata cagnolina vittima dei botti di Capodanno: l'Unità d'Emergenza continua le ricerche degli animali dispersi.