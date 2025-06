Finalmente Tom Cruise riceverà un Oscar no non per il miglior stunt

Finalmente, dopo decenni di successi e quattro nomination senza gloria, Tom Cruise riceverà il suo primo Oscar — ma non per le sue acrobazie mozzafiato. L’Academy ha annunciato che sarà onorato con un premio speciale ai Governors Awards del 2025, riconoscendo il suo contributo alla settima arte. Con lui, Debbie Allen e Wynn Thomas saranno premiati, mentre Dolly Parton riceverà un riconoscimento altrettanto prestigioso. È l’inizio di una nuova era per il celebre attore.

Dopo decenni di carriera e quattro nomination senza vittoria, Tom Cruise riceverà finalmente un Oscar, ma non per le sue incredibili acrobazie. L’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che l’attore e produttore sarà insignito di un premio onorario durante la 16ª edizione dei Governors Awards, in programma il 16 novembre 2025 a Hollywood. Con lui verranno premiati anche Debbie Allen e Wynn Thomas, mentre Dolly Parton riceverà lo Jean Hersholt Humanitarian Award. Questo prestigioso riconoscimento onora l’impatto profondo che questi artisti hanno avuto sul cinema e sulla comunità creativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it