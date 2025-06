Final Fantasy 16 è stato un disastro su Xbox ma è davvero una sorpresa?

Final Fantasy 16, uno dei titoli più attesi, ha vissuto un debutto difficile su Xbox Series X/S, con vendite appena sopra le 22.000 unità. La sua uscita shadow-drop durante l’Xbox Games Showcase 2025 ha lasciato molti sorprendenti, considerando il suo successo su PS5 e la fama del franchise. Ma cosa ha frenato l’entusiasmo? Scopriamo insieme i dettagli di questa sorpresa amara per gli appassionati Xbox.

Nonostante appartenga ad uno dei franchise giapponesi più famosi di sempre, Final Fantasy 16 non è riuscito a conquistare il pubblico Xbox. Il gioco è stato shadow-droppato su Xbox Series XS l’8 giugno durante l’Xbox Games Showcase 2025, quasi due anni dopo l’uscita su PS5. Purtroppo, però, come riportato su TwitterX dall’utente Lakrix, che lavora per l’organizzazione di stat-tracking Alinea Analytics, sarebbero state vendute appena 22.000 copie nella sua prima settimana. Un dato allarmante, soprattutto se confrontato con le vendite al lancio su PlayStation (nonostante siano state ritenute da Square Enix comunque al di sotto delle aspettative). 🔗 Leggi su Screenworld.it