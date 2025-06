Filming Italy Sardegna | tra arte e cinema Il Robot Primitivo esposto anche alla mostra del creatore di ET

Dal 18 al 22 giugno a Santa Margherita di Pula, la splendida Sardegna si anima con l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un crocevia tra arte e cinema. Tra le molte novità, spicca l’esposizione del robot primitivo, recentemente presentato alla mostra del creatore di E.T., e la scultura dell’artista Marcondiro, già ammirata a New York per Carlo Rambaldi. Un evento imperdibile che celebra creatività e innovazione. La manifestazione promette di sorprendere gli appassionati di cinema e arte, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Alla kermesse cinematografica sarda sarà presente anche la scultura dell'artista Marcondiro, presentata anche a New York nella mostra per Carlo Rambaldi. Da oggi, mercoledì 18 giugno, a domenica 22 giugno, a Santa Margherita di Pula in Sardegna si terrà l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Diverse le novità presentate nel corso di questa nuova edizione e in particolare sarà presente una scultura con un legame importante con il mondo del cinema. La Testa del Robot Primitivo di Marcondiro A metà tra media art e immaginario cinematografico, la Testa del Robot Primitivo dell'artista Marcondiro, è tra le opere più particolari e rappresentative presenti al festival.

