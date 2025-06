Filler e botulino senza specializzazione denunciata finta dottoressa

In un'epoca in cui la bellezza sembra un imperativo, una donna di Ponte San Pietro ha portato avanti un'attività sospetta e pericolosa, trasformando la propria casa in uno studio medico clandestino. Attraverso pubblicità sui social e interventi non autorizzati, praticava filler e botulino senza alcuna competenza ufficiale. La sua truffa rischia ora di lasciare conseguenze serie alle vittime. Continua a leggere per scoprire come è stata smascherata questa finta dottoressa.

Ponte San Pietro. Aveva fatto di una stanza della propria abitazione il suo studio medico. Era lì, nella sua casa di Ponte San Pietro, che una 42enne di origine russe riceveva le proprie ‘pazienti’, attratte dalla pubblicità affidata alle pagine Instagram e Facebook. Alle donne praticava, senza averne titolo non essendo uno specialista, interventi di medicina estetica per correggere inestetismi del volto. La 42enne eseguiva infiltrazioni di tossina botulinica e filler di acido ialuronico: per farlo si avvaleva di farmaci di origine asiatica ed est europea il cui utilizzo in Italia non è autorizzato dall’Agenzia Italiana per il Farmaco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Filler e botulino senza specializzazione, denunciata finta dottoressa

In questa notizia si parla di: filler - botulino - specializzazione - denunciata

Tutti i trattamenti estetici da fare (e quando) prima del matrimonio: sì a filler e botulino con attenzione, per tempo, ma anche peeling, biorivitalizzazione & co - Prima del matrimonio, la preparazione estetica è fondamentale per sentirsi radiosi e sicuri. Tra trattamenti come filler, botulino, peeling e biorivitalizzazione, la chiave è pianificare con anticipo.

Ponte San Pietro, finta dottoressa praticava interventi di medicina estetica senza specializzazione: denunciata; Medicina estetica, praticava infiltrazioni di botulino e filler senza specializzazione: denunciata finta dottoressa; Fa infiltrazioni di botulino e filler a centinaia di pazienti, ma non è un medico: denunciata una 42enne nel bergamasco.

Fa infiltrazioni di botulino e filler a centinaia di pazienti, ma non è un medico: 42enne denunciata - Una 42enne di Ponte San Pietro (Bergamo) è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. Come scrive fanpage.it

Praticava medicina estetica senza specializzazione, denunciata 42enne - ROMA (ITALPRESS) – Continuano i controlli dei Carabinieri Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, sul settore dei centri estetici e di medicina estetica. Scrive msn.com