Filippo Marini il 21enne che ha ucciso la madre con l’ascia confessa La reazione al rimprovero | Si è spento tutto | glielo dicevo che l’avrei fatto

Un dramma familiare che scuote Racale: Filippo Marini, giovane di soli 21 anni, ha confessato l’omicidio della madre, un gesto dettato dalla rabbia e da un rimprovero. La confessione offre uno sguardo agghiacciante sul tragico episodio che ha sconvolto la comunità. Ma cosa ha scatenato questa furia improvvisa e come si è arrivati a un tale tragico epilogo?

La madre lo aveva appena rimproverato per essere rientrato in casa senza salutare e lui, in preda alla rabbia, si è scagliato contro di lei con un'ascia e l'ha uccisa. È questa la confessione di Filippo Marini, il ventunenne di Racale che ieri, 17 giugno, dopo aver commesso il gesto atroce è stato fermato dai carabinieri mentre si aggirava per le vie del suo paese. L'arma utilizzata per il delitto sarebbe una piccola ascia, simile a quelle comunemente in dotazione ai gruppi scout. Secondo le prime ricostruzioni, l'attrezzo apparterrebbe al fratello minore di Filippo, un ragazzo di 17 anni anche lui iscritto agli scout.