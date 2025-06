Filippo Manni | la lite e poi l' omicidio Studente e amante della musica | chi è il 21enne che ha ucciso la madre

Il tragico episodio scuote la comunità: Filippo Manni, 21 anni, studente e appassionato di musica, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, con feroci colpi alla testa. La vicenda segna un dramma familiare che ha sconvolto tutti, lasciando sgomento e domande senza risposta. La ricostruzione dei fatti e le motivazioni emergono ora, mentre si cerca di fare luce su questa difficile tragedia.

