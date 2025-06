Filippo Manni chi è il 21enne che ha ucciso la madre

Una tragedia sconvolgente scuote il Salento: Filippo Manni, un giovane di 21 anni di Racale, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sua madre, Teresa Sommario. Un gesto inspiegabile che lascia la comunità senza parole e solleva drammatici interrogativi sul suo movente. L’intera Italia si interroga su quanto accaduto, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda.

Filippo Manni, 21 anni, originario di Racale, un piccolo comune del Salento, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso sua madre, Teresa Sommario, 53 anni, all'interno della casa di famiglia. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità e che apre interrogativi profondi sul movente di un gesto che, secondo quanto riferito da chi conosceva il giovane, appare inspiegabile. Il ragazzo, studente di Economia a Roma, era tornato nella sua cittadina d'origine da circa tre settimane per partecipare alla festa patronale di San Sebastiano.