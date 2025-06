Filini ironizza sullo scoop del Fatto Quotidiano | Pubblicano i nostri dossier ma non li studiano

Filini ironizza sul recente "scoop" del Fatto Quotidiano, che pubblica i nostri dossier senza mai approfondirli davvero. L'articolo sul «Dossier segreto di FdI» sulla crisi tra Israele e Iran si rivela piĂč una ripetizione delle parole del premier che un vero scoop. La vera sorpresa? È forse il modo in cui alcuni media trattano documenti importanti, senza mai leggerli con attenzione. E cosĂŹ, ci troviamo a riflettere su quanto l'informazione possa essere superficiale...

Il Fatto Quotidiano fa uno “scoop” pubblicando il «Dossier segreto di FdI» sulla crisi tra Israele e Iran. Tutto sommato una non notizia, visto che i contenuti di questo presunto dossier segreto ricalcano le posizioni espresse in pubblico dal premier e che non Ăš neanche inusuale che i partiti producano documenti di sintesi a uso interno. Semmai a sorprendere Ăš un altro aspetto, notato il deputato e coordinatore dell’Ufficio studi di FdI, Francesco Filini. Lo “scoop” del Fatto: gli iraniani diventano arabi. «Il Fatto Quotidiano pubblica un dossier del nostro Ufficio studi sulla crisi Israele-Iran, ma non lo studia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it