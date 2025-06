Figlio 16enne picchia la mamma e poi ai poliziotti rivela | Spaccio droga perché mia madre non mi dà soldi

Una lite familiare si è trasformata in un grave episodio di violenza e criminalità a Milano, quando un ragazzo di 16 anni ha aggredito la madre dopo una discussione accesa. La sua reazione esasperata ha portato alla scoperta di un pericoloso traffico di droga all’interno della loro abitazione. Un intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha svelato un contesto complesso e allarmante, sottolineando come i conflitti familiari possano sfociare in situazioni di grande gravità.

Litiga con la mamma, l'aggredisce e poi si chiude in una stanza della casa senza permettere alla donna di entrare. Per questo, dopo il litigio tra madre e figlio, nell'abitazione, un appartamento in via Ugo Prestinari a Milano, sono arrivati i poliziotti delle volanti. A chiamare gli agenti per.

