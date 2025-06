Figlia maltrattata | Devi vivere all’italiana Genitori a processo volevano insegnarle l’Occidente con la forza

Un caso che scuote Ravenna e mette in discussione i confini tra tradizione e modernità. La storia di una giovane vittima, maltrattata dai genitori per "insegnarle" l’occidente con la forza, rivela le oscure dinamiche di controllo e imposizione culturale. Un dramma che ci costringe a riflettere sui limiti del rispetto e sull’importanza di proteggere i diritti individuali contro ogni forma di oppressione. La verità sta emergendo: fino a quando saremo disposti a tollerare questa violenza silenziosa?

Ravenna, 18 giugno 2025 – È un processo che sembra capovolgere il copione già tristemente noto di Saman Abbas, ma che in realtà ne ricalca le dinamiche più profonde: il controllo, il potere, la cultura imposta come gabbia. Questa volta, però, non si parla di una famiglia che tenta di impedire l’occidentalizzazione di una figlia, bensì di una famiglia che — proprio in nome di un ideale di vita all’occidentale — avrebbe messo in atto anni di violenze per allontanarla da connazionali indiani e pakistani, ritenuti pericolosi. Alla sbarra, davanti al tribunale collegiale di Ravenna presieduto da Cecilia Calandra, con a latere i giudici Cristiano Coiro e Piervittorio Farinella, siedono un uomo di 43 anni e sua moglie, la matrigna della giovane, di 40. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Figlia maltrattata: “Devi vivere all’italiana”. Genitori a processo, volevano insegnarle l’Occidente con la forza

