Figli di Borsellino in lacrime | scopri la frase che ha commosso tutta l’Italia!

Il cuore dell’Italia si è stretto davanti all’emozione dei figli di Borsellino, commossi e grati per un messaggio che incarna legalità, speranza e impegno. La frase simbolo del magistrato, scelta come traccia d’esame di italiano, ha toccato le giovani generazioni, ricordando a tutti che la lotta alla mafia si vince con la forza della coscienza civica. Un momento di forte significato che resterà impresso nella memoria collettiva.

Roma - I figli di Paolo Borsellino esprimono commozione e gratitudine per il tema d’esame su quella frase simbolo, segno concreto di legalità, speranza e impegno educativo. Oggi, 18 giugno 2025, in occasione della prima prova di Italiano della maturità, oltre mezzo milione di studenti hanno trovato tra le tracce la celebre frase “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo” del magistrato Paolo?Borsellino, ucciso a Palermo il 19?luglio?1992. I figli – Lucia, Manfredi e Fiammetta – tramite l’unico fratello vivente, Salvatore, hanno manifestato una profonda commozione, sottolineando come quella scelta rappresenti "un riconoscimento" a livelli nazionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv