Fifa sotto esame per il Mondiale 2026 | si prospetta un notevole aumento di anidride carbonica Guardian

Con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2026, il Guardian mette in luce come gli spostamenti internazionali e le infrastrutture richieste possano contribuire a un netto incremento delle emissioni di anidride carbonica. Questa situazione solleva una questione cruciale: quale sarà il reale impatto climatico di uno degli eventi più seguiti al mondo? La sfida è trovare un equilibrio tra sport, passione e sostenibilità ambientale.

Che impatto avrà il Mondiale 2026 negli Stati Uniti dal punto di vista climatico? La Fifa è sotto esame per l'aumento di anidride carbonica provocato dai diversi spostamenti nelle aree geografiche e che metterebbe in serio pericolo gli ambiziosi obiettivi sul clima promossi dagli Stati Uniti. Per il Mondiale 2026 si prospetta un notevole aumento di anidride carbonica. Il Guardian scrive: Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo della prossima estate, crescono le preoccupazioni per le condizioni di vita e la sostenibilità ambientale. Saranno sedici le città che ospiteranno la competizione tra Stati Uniti, Canada e Messico, con 48 nazioni coinvolte.

