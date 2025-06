Fiere Moa società cooperativa | Massimo Prete riconfermato alla presidenza

Massimo Prete si conferma alla guida di Moa Società Cooperativa, protagonista indiscussa nel panorama fieristico italiano. Con le fiere Moacasa e Casaidea che continuano a emozionare appassionati e professionisti del settore, la sua leadership promette un futuro ricco di innovazione e qualità. Un rilancio che rafforza l’impegno dell’organizzazione nel promuovere il made in Italy e le eccellenze del design. La strada è tracciata verso nuove sfide e successi.

(Adnkronos) – Rinnovato l’incarico a Massimo Prete come presidente di Moa società cooperativa organizzatrice delle manifestazioni Moacasa e Casaidea, ogni anno molto amate e attese dal pubblico grazie all’offerta di soluzioni in mostra, per arredi interni ed esterni, all’insegna dell’alta qualità del made in Italy. L’assemblea dei soci ha confermato la nomina per un altro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiere, Moa società cooperativa: “Massimo Prete riconfermato alla presidenza”

