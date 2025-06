Fiera Milano appalto da 30,7 milioni per le Olimpiadi invernali

Milano si prepara a brillare in vista delle Olimpiadi Invernali, con un appalto da 307 milioni di euro. La firma dell'Interim Agreement con la Fondazione Milano Cortina 2026 segna un passo fondamentale, coinvolgendo progetti di progettazione, gestione e smantimento delle infrastrutture temporanee nel quartiere di Rho, cuore degli eventi di pattinaggio di velocità e hockey sul ghiaccio. Un impegno che promette di trasformare Milano in una cornice olimpica all’altezza delle aspettative.

