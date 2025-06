Festival Organistico il concerto d’anteprima alla Basilica di Santa Maria Maggiore

strumenti più nobili e suggestivi: l’organo. Un appuntamento imperdibile per appassionati e cultori, che celebra con emozione e reverenza il centenario della scomparsa di Marco Enrico Bossi, rivivendo la sua straordinaria eredità artistica attraverso un concerto unico e coinvolgente.

Bergamo. In occasione del centenario della morte del celebre musicista Marco Enrico Bossi, il Festival Organistico Internazionale "Città di Bergamo" organizza come anteprima primaverile – venerdì 20 giugno alle 21, alla Basilica di Santa Maria Maggiore – una serata dal valore storico e musicologico assai significativo: un ritratto in musica d'un artista che ha segnato profondamente il primo novecento italiano ed europeo utilizzando uno degli strumenti da lui più amati. Così scriveva Bossi in una lettera del 20 settembre 1918 al Maestro di Cappella dell'epoca, Agostino Donini: "La mia visita al grandioso Organo della Basilica di Santa Maria Maggiore non poteva essere più soddisfacente.