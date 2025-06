Festival Janara a Benevento arriva La Niña

A Benevento, il Festival Janara si prepara a vivere un momento indimenticabile con la visita di Ni?a, protagonista del suo tour ‘Furèsta’. Con oltre 30 tappe in tutta Italia, questa artista unica unirà tradizione e modernità in uno spettacolo imperdibile il prossimo 6 settembre. Dopo il successo della prima edizione, il festival torna a risplendere: non mancate a questa celebrazione di musica autentica e innovativa!

La Niña arriva a Benevento con il suo nuovo tour, 'Furèsta', che conta oltre 30 date in tutta Italia. La talentuosa cantante si esibirà in città il prossimo 6 settembre. L'artista, tra le voci più originali della nuova scena musicale italiana, porterà sul palco i suoi brani che mescolano tradizione e modernità. Sarà ospite del Festival Janara che, dopo il successo dell'edizione zero dello scorso marzo, torna nel centro storico del capoluogo sannita dal 5 al 7 settembre 2025. Cantautrice e produttrice napoletana, La Niña è nota per la sua capacità di sommuovere e ripensare la tradizione.

