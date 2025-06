Festival di Sanremo | Rai ammessa all' organizzazione per il prossimo triennio

Il prossimo triennio si preannuncia ricco di emozioni e musica nella meravigliosa Sanremo, grazie alla conferma ufficiale della Rai come organizzatrice del celebre Festival. La Commissione di valutazione ha riconosciuto l’accuratezza e la completezza dell’offerta, assicurando così continuità e innovazione a uno degli eventi più attesi dell’anno. Sanremo si prepara a scrivere un nuovo capitolo: l’attesa cresce, la musica chiama.

La Commissione di valutazione ha detto "sì", l'offerta della Rai, l'unica giunta in Comune per organizzare il Festival di Sanremo nel prossimo triennio (con eventuale proroga di altri due anni), aveva tutti i requisiti per essere ammessa. "La Commissione ha aperto la busta ed ha rilevato che sul piano documentale contiene quello che era stato richiesto nella nostra manifestazione di interesse - ha affermato il sindaco della cittĂ dei Fiori, Alessandro Mager - per cui la partecipazione della Rai è stata dichiarata ammissibile. Ora ci sarĂ la fase di valutazione". Il collegio esaminatore era composto da Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo (presidente); Monica Di Marco, dirigente settore segretario generale e Cinzia BarillĂ , dirigente settore servizi finanziari, entrambe membri.