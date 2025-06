Festival di Castrocaro 2025 | novità giuria ospiti e streaming

Il Festival di Castrocaro 2025 si prepara a sorprendere con innovazioni entusiasmanti, tra cui il ritorno in televisione e una giuria di esperti, nuovi ospiti e uno streaming dedicato per raggiungere un pubblico sempre più globale. Questa storica manifestazione, simbolo di talento e passione musicale, si rinnova per valorizzare le giovani promesse del panorama italiano. La finale, prevista per il 29 giugno nella suggestiva Piazza d’Armi, promette emozioni indimenticabili e scoperte straordinarie.

Il Festival di Castrocaro rappresenta una delle manifestazioni musicali più longeve e prestigiose del panorama italiano, con una storia che risale al 1957. La sua edizione del 2025 si distingue per numerose novità, tra cui il ritorno in televisione e un percorso di rinnovamento volto a valorizzare giovani talenti emergenti. La finale, prevista per il 29 giugno, si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza d'Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. luogo della finale del festival di castrocaro 2025. La finalissima della 67esima edizione del Festival di Castrocaro si terrà nella centrale Piazza d'Armi, situata nel cuore di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena.

Il Festival di #Castrocaro torna in #Rai dopo 4 anni In giuria Beppe Vessicchio, Serena Brancale e Clementino. Ecco chi sono i 10 finalisti Vai su X

