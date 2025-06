Festival dell’Architettura a Roma il documentario su Cini Boeri

Nel cuore di Roma, un evento imperdibile celebra l’eccellenza dell’architettura italiana: il Festival dell’Architettura, con una serata dedicata a Cini Boeri. Lunedì 23 giugno, presso la Casa dell’Architettura, sarà proiettato il documentario “La casa di Cini Boeri”, offrendo un ritratto intimo e coinvolgente di una delle protagoniste più influenti del Novecento. Un’occasione da non perdere per scoprire i segreti di questa icona del design e dell’architettura.

Nel cuore della Capitale, una serata speciale per celebrare una delle grandi protagoniste dell’architettura e del design del Novecento. Lunedì 23 giugno 2025, presso la Casa dell’Architettura (piazza Manfredo Fanti 47), verrà proiettato il documentario “La casa di Cini Boeri”, in occasione del Festival dell’Architettura in programma dal 20 al 25 giugno. Un ritratto intimo di Cini Boeri. Scritto da Maddalena Bregani e Stefano Santamato, prodotto da The Blink Fish con la collaborazione dell’ Archivio Cini Boeri e il patrocinio del Comune di Milano, il documentario ripercorre la vita e l’opera di Cini Boeri – architetta, designer e figura chiave nella storia del design italiano – attraverso testimonianze e immagini che ne raccontano la visione innovativa e il rigore progettuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it