Festiani e Pd dicono no al bilancio | ‘sfiduciato‘ il sindaco Nargi

Il Consiglio comunale di Festiani si trasforma in un campo di sfide, con il sindaco Laura Nargi che affronta una prova cruciale. La votazione sul bilancio consuntivo 2024 si conclude con una sonora bocciatura, segnando una svolta politica inattesa. Festiani e Pd uniscono le forze contro l’amministrazione, lasciando il sindaco senza la maggioranza necessaria. Ora, il futuro della città è nelle mani di un nuovo equilibrio politico; una pagina che potrebbe cambiare tutto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Laura Nargi non passa la prova di fuoco in Consiglio comunale e va sotto sull’approvazione del bilancio consuntivo 2024 ( CLICCA E LEGGI QUI). Determinant i voti contrari annunciati d ei due gruppi legali all’ex sindaco Gianluca Festa, nove in tutto ( assente De Simone giustificato, e anche l’ultimo acquisto Rocchetta) e di tutta la pattuglia del campo largo, Pd compreso. Nove più otto fa 17 più il voto contrario di Rino Genovese fa 18, non bastano i voti favorevoli al bilancio annunciati del gruppo nargiano “Siamo Avellino”, dei neofiti “Coraggio per Avellino” e degli altri tre consiglieri del Patto Civico, in tutto 13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festiani e Pd dicono no al bilancio: ‘sfiduciato‘ il sindaco Nargi

In questa notizia si parla di: sindaco - bilancio - nargi - festiani

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche.

La crisi al comune di Avellino. Il voto di ieri sul consiglio comunale sui fondi Prius ha sancito la rottura tra la sindaca e i festiani. In vista del bilancio Nargi sembra non avere i numeri, ma lancia la sfida all’ex sindaco e ai suoi: “Mi sfiducino e si prendano la resp Vai su Facebook

Nargi sfida Festa e i suoi: Chi vuole sfiduciarmi lo faccia, ma senza mezzucci; Avellino sull’orlo del bilancio: qui si vota o si va tutti a casa; Avellino, in aula l'incognita bilancio dopo i due round per Nargi.

Nargi alla prova del Bilancio, al via il Consiglio della verità: anche i festiani in Aula - Alle 15:30 ha preso il via il consiglio comunale della verità: la sindaca di Avellino Laura Nargi spera di ottenere i 17 voti utili ad approvare il Rendiconto 2024 per evitare il commissariamento. Come scrive corriereirpinia.it

Crisi al Comune di Avellino, incontro tra Nargi e i festiani: ma la fumata è grigia - Prove tecniche di maggioranza: questo pomeriggio si è svolto a Palazzo di Città un incontro tra la sindaca Laura Nargi e i consiglieri dei due gruppi di maggioranza che fanno capo all’ex ... Si legge su corriereirpinia.it