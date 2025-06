Festeggiamenti | L’Angolo della Bellezza celebra il traguardo dei 10 anni di attività

festeggiamenti l’Angolo della Bellezza celebra il traguardo dei 10 anni di attività. Pisa, 18 giugno 2025 – Dieci anni di passione, professionalità e dedizione al benessere: il centro estetico L’Angolo della Bellezza, situato in via Livornese n.1183 a San Piero a Grado (PI), taglia il traguardo del decennale. Un risultato importante per l’imprenditrice Elena Toniolo, che in questi anni ha saputo costruire un punto di riferimento per la cura della persona, unendo competenza, attenzione al cliente e continua innovazione. Alla

Pisa, 18 giugno 2025 – Dieci anni di passione, professionalità e dedizione al benessere: il centro estetico L’Angolo della Bellezza, situato in via Livornese n.1183 a San Piero a Grado (PI), taglia il traguardo del decennale. Un risultato importante per l’imprenditrice Elena Toniolo, che in questi anni ha saputo costruire un punto di riferimento per la cura della persona, unendo competenza, attenzione al cliente e continua innovazione. Alla consegna del riconoscimento presenti il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Arianna Gherardeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festeggiamenti: “L’Angolo della Bellezza” celebra il traguardo dei 10 anni di attività

In questa notizia si parla di: anni - angolo - bellezza - traguardo

Gabriele Ferrari, il “Tom Ponzi” di Segrate in pensione dopo 43 anni spesi in Municipio: “Io meglio di Google Maps, conosco ogni angolo della città” - Dopo 43 anni di servizio al Comune, Gabriele Ferrari, il "Tom Ponzi" di Segrate, va in pensione. Con il suo addio, si chiude un capitolo che ha visto l’evoluzione della città e delle sue sfide.

SAINT-TROPEZ SUI TETTI DI ROMA. MAIO Restaurant & Rooftop si trasforma in un angolo di Provenza per una serata speciale di gusto e musica sotto le stelle Venerdì 20 giugno dall’aperitivo alla cena Un viaggio sensoriale tra profumi delle erbe, eleganza f Vai su Facebook

Festeggiamenti: “L’Angolo della Bellezza” celebra il traguardo dei 10 anni di attività; Colli a Volturno: traguardo storico per il nonnino del paese. Domenico Lombardi ha spento oggi 101 candeline.; Bacoli si riprende il suo mare: inaugurato il belvedere di Casevecchie a Capo Miseno.

Vent'anni e la bellezza - Abbiamo intervistato Alessia, 25 anni di Catania, una studentessa di lingue che è appassionata di beauty e di make- Come scrive ilgiornale.it

Bellezza, Ibsa celebra 10 anni tecnologia in medicina estetica rigenerativa - e promuovendo un concetto di bellezza sempre più legato al benessere globale. Scrive msn.com