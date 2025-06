Festa di Sant’Anna con Raf e Paolo Belli ed eventi estivi a Pontinia

L’estate 2025 a Pontinia si preannuncia vibrante e ricca di emozioni, con la tradizionale festa di Sant’Anna che richiama visitatori da ogni dove, e una serie di eventi imperdibili fino a settembre. Tra musica, cultura e divertimento, il calendario promette momenti indimenticabili per residenti e turisti. Si partirà con il primo giorno d’estate, dando il via a un’estate all’insegna di solidarietà, allegria e spettacoli coinvolgenti…

