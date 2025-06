Festa d' Estate Fòrimercato | cena con sapori autentici a Santa Maria a Quarto

Preparati a vivere una serata indimenticabile alla Festa d’Estate Fòrimercato! Sabato 28 giugno, il Capanno della Chiesa di Santa Maria a Quarto di Rimaggio si trasforma nel cuore pulsante di sapori autentici e convivialità, con una cena speciale che delizierà il palato di tutti i presenti. Vieni a gustare piatti tradizionali e trascorri momenti di allegria sotto le stelle, perché questa sera il vero protagonista sei tu. Non mancare!

Si terrà sabato 28 giugno la Festa d'Estate Fòrimercato, un evento serale con cena in programma. L'appuntamento è al Capanno della Chiesa di Santa Maria a Quarto di Rimaggio, in Via di Quarto 7 (Bagno a Ripoli), con inizio alle ore 20:30. Il menù della serata include: Pastasciutta al sugo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festa d'Estate Fòrimercato: cena con sapori autentici a Santa Maria a Quarto

