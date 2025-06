Festa dell’Unità Lombardia 2025 a Melzo dal 20 giugno al 21 luglio Il programma completo

La Festa dell'Unità Lombardia 2025 a Melzo promette un'edizione speciale, celebrando gli 80 anni dalla Liberazione e coinvolgendo tutta la comunità. Dal 20 giugno al 21 luglio, nello storico spazio di via Colombo, si susseguiranno eventi, incontri e momenti di convivialità, grazie all'impegno di oltre 200 volontari. Un appuntamento imperdibile per riscoprire i valori di libertà, pace e partecipazione. Non perdere l'occasione di vivere questa festa unica!

La Festa de l'Unità della Lombardia 2025, promossa dal Pd regionale, nello storico spazio all'aperto a Melzo, area fiera di via via Colombo, assume quest'anno un valore particolare perché sì celebrano gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Sono oltre 200 le volontarie e i volontari che rendono possibile l'organizzazione, ogni weekend per un mese, di quello che è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate lombarda. Oltre agli incontri con i big della politica, tra cui la segretaria del partito democratico Elly Schlein, la festa de l'Unità è sempre caratterizzata anche da momenti di socialità, eventi culturali, incontri con le associazioni, musica dal vivo, possibilità di ballare e tanta buona cucina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa dell’Unità Lombardia 2025, a Melzo dal 20 giugno al 21 luglio. Il programma completo

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027.

