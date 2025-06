Festa della musica quattro concerti da mattina a sera targati ' Frescobaldi'

Preparati a vivere una giornata all’insegna della musica: la Festa della Musica di quest’anno si accende con quattro concerti imperdibili, organizzati da Frescobaldi, che spaziano dalla mattina alla sera. Anche il Conservatorio 'Frescobaldi' si unisce ai festeggiamenti europei, portando melodie nelle cornici storiche di città come la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti e il Ridotto del Teatro Comunale, creando un’esperienza sonora unica da non perdere.

