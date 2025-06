Festa della Musica doppio appuntamento all' archivio di Stato

Preparati a vivere un’indimenticabile celebrazione della musica! Il 21 giugno 2025, in tutta Italia, prenderà vita la 31ª Festa della Musica, con oltre 750 città coinvolte e più di 1300 eventi che vedranno protagonisti circa 15.000 musicisti. Caserta si distingue con due iniziative speciali organizzate dall’Archivio di Stato, trasformando questa giornata in un’opportunità unica di scoprire e condividere il patrimonio musicale del nostro paese. Non mancare!

