Festa della Musica a Sperone

festa vibranti di melodie e ritmi coinvolgenti. Sabato 21 giugno, Sperone si anima con concerti, performance e tanta allegria, unendo la comunità in un grande abbraccio musicale. Un'occasione unica per scoprire nuovi talenti e vivere un'esperienza indimenticabile sotto il cielo estivo. Non mancate a questa celebrazione che trasforma le strade in un palcoscenico di emozioni condivise, perché la musica è il linguaggio che unisce tutti noi.

Sabato 21 Giugno Sperone celebra la Festa della Musica. La "Festa della Musica", originata in Francia nel 1982, viene celebrata il 21 Giugno di ogni anno per annunciare il solstizio d'estate. Un evento internazionale che promuove la musica in tutte le sue forme, trasformando le piazze in.

