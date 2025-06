Festa della Musica 2025 | Montegrotto Terme si trasforma in un grande palcoscenico

Montegroto Terme si trasforma in un grande palcoscenico, dove le note di artisti locali e internazionali risuoneranno tra le vie e le piazze. La Festa della Musica 2025 promette un’esperienza coinvolgente e vibrante, unendo musica, cultura e socialità in un unico grande evento estivo. Preparati a vivere una serata indimenticabile: perché questa festa è di tutti, e la musica diventa il nostro linguaggio comune.

La CittĂ di Montegrotto Terme aderisce anche quest'anno alla Festa Europea della Musica, che si celebra il 21 giugno in oltre 120 nazioni del mondo per festeggiare il solstizio d'estate. L'edizione 2025, organizzata assieme alla Pro Loco, si svolgerĂ in tre palchi diffusi nel territorio che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festa della Musica 2025: Montegrotto Terme si trasforma in un grande palcoscenico

In questa notizia si parla di: festa - musica - montegrotto - terme

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creativitĂ .

Manca pochissimo! Il 23 e 24 maggio ti aspettiamo a Montegrotto Terme per "In pista per un sorriso". Un evento sportivo e musicale con finalitĂ benefiche: Giri in pista con piloti esperti Live con Battisti Project e Pink Vision Autobus storico Mostra di Vai su Facebook

Festa della Musica 2025: Montegrotto Terme si trasforma in un grande palcoscenico; Montegrotto Terme in festa il 4 maggio: auto d'epoca, musica e prodotti locali; Festa della Befana 2025: gli eventi in provincia di Padova.

Festa della musica a Montegrotto Terme - Anche quest’anno la Città di Montegrotto Terme aderisce alla Festa Europea della musica, un evento che si tiene ogni anno il 21 giugno in più di 120 nazioni in tutto il mondo per celebrare il ... Come scrive padovaoggi.it

Neró Festival torna alle Terme Preistoriche di Montegrotto - Resort e SPA e patrocinato dal Comune di Montegrotto Terme, da Federalberghi Abano Montegrotto ... Si legge su padovanews.it