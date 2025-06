Festa della birra a Concorezzo

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra risate, musica e sapori autentici alla Festa della Birra di Concorezzo! Tre giorni di festa immersi nella splendida cornice di Villa Zoja, dove potrai degustare birre artigianali e a chilometro zero, accompagnate da tante iniziative coinvolgenti. L’evento, organizzato dall’associazione giovanile Agp 2.0, trasformerà il centro di Concorezzo in un vero e proprio villaggio di gioia e convivialità. Non mancare!

Tre giorni di festa all'insegna di tanta buona birra. Artigianale e a chilometro zero. L'appuntamento è a Concorezzo nella splendida cornice di villa Zoja, da venerdì 20 a domenica 22 giugno con la festa della birra gestita dall'associazione giovanile Agp 2.0 all’interno della kermesse. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Festa della birra a Concorezzo

In questa notizia si parla di: festa - birra - concorezzo - villa

Sul Lago Maggiore arriva la Festa della birra artigianale - Dal 30 maggio al 2 giugno, sul Lago Maggiore, prende il via la Festa della birra artigianale a Stresa.

– , , Il torna 6, 7 e 8 giugno al Parco Villa Zoia di Concorezzo! ? Vi aspettiamo giorni di festa, condivisione e divertimento ricchi di attività Ad accogliervi troverete: - Un goloso punto Vai su Facebook

Si brinda, si mangia e si balla: arriva la festa della birra; Concorezzo, rombo di motori contro il cancro; Sapori di montagna e birre artigianali: a Saronno arriva “Birra & Valtellina”.

Festa della birra a Concorezzo - Tre giorni di festa all'insegna di tanta buona birra. Segnala monzatoday.it

Concorezzo a tutta birra - Tre giorni di festa della birra per degustare 6 tipologie di un fantastico prodotto artigianale a chilometri zero. concorezzo.org scrive