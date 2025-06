festa del basilico ad arenzano con degustazioni nelle vie del centro storico

Sabato 21 giugno, l'incantevole centro storico di Arenzano si trasformerà nel palcoscenico della Festa del Basilico, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. Dalle ore 19, passeggiando tra le vie animate, potrai lasciarti avvolgere dai profumi irresistibili di piatti e bevande a base di basilico, vivendo un’esperienza sensoriale unica. Prepara i tuoi sensi: la festa sta per cominciare!

Sabato 21 giugno torna ad Arenzano la Festa del Basilico: a partire dalle ore 19 serata all'insegna di divertimento e profumi del territorio nel centro storico e in via Bocca, con la possibilità di degustare piatti e bevande a base di basilico. Evento a cura del Comune di Arenzano in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it