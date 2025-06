Festa alla Polisportiva | a Solestà vecchie glorie e nuovi campioncini

Al campo di Monterocco, tra musica, sorrisi e ricordi indelebili, la Polisportiva Borgo Solestà ha dato il massimo per celebrare i suoi 35 anni di passione e successi. La vittoria della prima squadra in Seconda Categoria ha infuso nuove energie, unendo vecchie glorie e talenti emergenti in una festa indimenticabile. E questo è solo l’inizio di un futuro ancora più brillante...

La promozione della prima squadra in Seconda Categoria, dopo la vittoria dei playoff avvenuta sabato contro il Micio United, ha reso ancora più spumeggiante la festa organizzata per i 35 anni della Polisportiva Borgo Solestà. Al campo di Monterocco, infatti, dal 6 all'8 giugno, sono andate in scena tre giornate di grandi emozioni, con il ricco programma promosso dalla società gialloblù per celebrare al meglio il proprio anniversario. A cominciare dal Memorial Padre Paolo Storani, tra i fondatori della Polisportiva. A scendere in campo, nel torneo, sono state le formazioni 'Pulcini misti' di numerose società marchigiane.