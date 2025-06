Festa a Novara per i 50 anni di Mulino Bianco

Anche a Novara, il 17 giugno, Mulino Bianco ha spento le sue macchine per due ore di festa condivisa. Gli impianti di corso Vercelli e delle altre sedi si sono fermati, regalando ai lavoratori un momento speciale di celebrazione e allegria, simbolo di 50 anni di tradizione e gusto. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra azienda e comunità, e per brindare insieme a un futuro ricco di dolci successi.

Anche a Novara festeggiamenti per i 50 anni di Mulino Bianco.¬† Il 17 giugno, per due ore,¬†gli impianti Mulino Bianco di corso Vercelli e, in contemporanea, di Ascoli, Cremona, Melfi, Rubbiano, hanno messo in pausa la produzione¬†per consentire ai lavoratori di ritrovarsi, festeggiare e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ¬© Novaratoday.it - Festa a Novara per i 50 anni di Mulino Bianco

