Ferrovia Benevento-Cancello-Napoli i lavoratori chiedono chiarezza | Quando finirà questo incubo?

I lavoratori della linea ferroviaria Benevento–Cancello–Napoli chiedono con urgenza chiarezza e trasparenza sul futuro della tratta, ormai chiusa dal 2021. La loro voce è un grido di speranza e di attesa di risposte concrete, mentre l'incertezza si protrae nel tempo. Quando finirà questo incubo? È arrivato il momento di agire e fare luce sulla questione.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota dei lavoratori della linea EAV Benevento – Cancello – Napoli in merito alla riapertura della tratta ormai chiusa dal 2021: “In data 08062025 l’ufficio stampa così si esprimeva: “EAV evidenzia che suddetta società è disposta e valuta con enorme interesse il passaggio della linea ferroviaria ‘Valle Caudina’ al Gestore dell’infrastruttura Nazionale RFI. A tal proposito in data 15072019 fu firmato un protocollo d’intesa tra EAV e RFI con l’obiettivo di definire una procedura per disciplinare il subentro da parte di RFI nella gestione della linea BeneventoCancello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrovia Benevento-Cancello-Napoli, i lavoratori chiedono chiarezza: “Quando finirà questo incubo?”

