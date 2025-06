Ferretti nuovo capogruppo del Pd Mazzarelli resiste | Non mi dimetto

In un'Assemblea lampo di soli 38 minuti, il Pd cittadino ha deciso di affidare a Anna Ferretti il ruolo di nuovo capogruppo, sostituendo Giulia Mazzarelli. La sua reazione non si è fatta attendere: l’resentimento e la sorpresa sono palpabili. Mazzarelli si mostra ferma, dichiarando di non voler dimettersi e di aver assistito incredula alla votazione. Un episodio che promette scintille nel futuro politico del partito.

Sono bastati 38 minuti. Tanto è durata lunedì sera la riunione dei consiglieri comunali del Pd, che hanno votato Anna Ferretti come nuovo capogruppo, al posto di Giulia Mazzarelli. Quest’ultima ha puntato i piedi: "Ho presenziato alla riunione – racconta – ma non ero psicologicamente preparata a vedere i compagni di partito preparare un foglio per scrivere un verbale e procedere a una votazione. Come è possibile sostituirmi come capogruppo, senza che io mi sia mai dimessa? Ho quindi deciso di non partecipare e di dissociarmi. E’ il Consiglio comunale che dovrĂ ratificare". E ancora: "Non ho mai ricevuto una sfiducia ufficiale nĂ© motivazioni scritte in grado di giustificare la mia sostituzione – continua Mazzarelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferretti nuovo capogruppo del Pd. Mazzarelli resiste: "Non mi dimetto"

