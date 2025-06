Ferrari rallenta sull’elettrico | il secondo modello BEV rinviato al 2028

Ferrari mette in pausa temporaneamente la sua corsa verso le hypercar elettriche, rinviando al 2028 il lancio del suo secondo modello BEV. Dopo Lamborghini e Maserati, anche il Cavallino decide di rallentare per perfezionare tecnologia e strategia, puntando a un futuro più sostenibile senza compromettere la tradizione di eccellenza. Un cambio di rotta che testimonia come anche i grandi del settore stanno riconsiderando le loro priorità nell’era dell’elettrico… Leggi tutto.

Ferrari rinvia al 2028 il secondo modello elettrico: la domanda debole frena i piani di Maranello - La prima Ferrari elettrica sarà un modello «atipico», più grande delle tradizionali berlinette ma non un Suv, e costerà oltre 500 mila dollari ... Segnala milanofinanza.it