Ferrari in prestito per il matrimonio della parente di Zagaria countdown per la sentenza

Un matrimonio indimenticabile, impreziosito da un tocco di lusso: una Ferrari in prestito per la sposa! Ma mentre l’eleganza sfolgora tra abiti scintillanti e brindisi, si avvicina il countdown per la sentenza nel processo che vede coinvolti i famigerati affiliati al clan dei Casalesi. La tensione cresce: quale sarà il verdetto che cambierà ancora una volta la storia di questi personaggi?

Si cono concluse le discussioni dei legali nel processo per estorsione aggravate dalla metodologia mafiosa compiuta da Francesco Cirillo, alias Cosciafina, e Giuseppe Caiazzo, storici affiliati al clan dei Casalesi. Dinanzi ai giudici della prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ferrari in prestito per il matrimonio della parente di Zagaria, countdown per la sentenza

