Fermato dalla polizia al casello dell' autostrada in auto aveva 2 chili di cocaina | arrestato

Fermato dalla polizia al casello dell'autostrada, un uomo si è trasformato in protagonista di un episodio drammatico: due chili di cocaina nascosti nell'auto. Durante un normale controllo sulla A4, la sua Audi A6 ha attirato l'attenzione, finendo per sbandare all'altezza di Novara Est. È stato così scoperto e arrestato per spaccio. Questa vicenda evidenzia come il crimine si possa celare dietro le apparenze più insospettabili.

Fermato per un controllo sulla A4, è finito in manette per spaccio. É successo nei giorni scorsi, quando la polizia stradale ha fermato un'auto, una Audi A6, che procedeva sbandando all'altezza dello svincolo di Novara Est, in direzione Torino. Sottoposto al controllo, il conducente, un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Fermato dalla polizia al casello dell'autostrada, in auto aveva 2 chili di cocaina: arrestato

In questa notizia si parla di: fermato - polizia - auto - casello

Stagno, pretende di riavere la sua auto sequestrata e aggredisce il dipendente di un'officina: fermato dalla polizia - A Stagno, un uomo di nazionalità albanese ha aggredito un dipendente dell'officina 3R, nel tentativo di riavere la sua auto sequestrata.

Fermato dalla Polizia di Stato un tir con 1500 cavalli di potenza e una velocità massima di 150 Km/h Vai su Facebook

Fermato dalla polizia al casello dell'autostrada, in auto aveva 2 chili di cocaina: arrestato; Furgone fermato al casello dell'A14 con dentro 67 parti di veicoli rubati in Abruzzo; In autostrada con l'auto carica di 'fumo', pusher incastrato dal fiuto del cane antidroga.

Corriere con l'auto a noleggio, fermato al casello con 5 chili di droga - Un 49enne romano, arrestato dagli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia all'altezza del casello ... Secondo romatoday.it

Nel furgone fermato al casello di Porto San Giorgio c'erano sei veicoli rubati e smontati (mancavano solo i motori): due denunciati - Nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia di Stato e finalizzati a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e di pezzi di ricambio per auto, principalmente ... Si legge su corriereadriatico.it