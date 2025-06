Fermati all’alt dai carabinieri lanciano dal finestrino 16 dosi di cocaina | arrestati due stranieri

Un episodio che dimostra ancora una volta quanto sia cruciale il lavoro delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità. I Carabinieri di Salsomaggiore Terme e Pellegrino Parmense hanno intercettato due stranieri, fermati all'alt, e ritrovato 16 dosi di cocaina lanciate dal finestrino. Due uomini sono stati prontamente arrestati e ora devono rispondere delle accuse di spaccio: un intervento deciso che sottolinea l'impegno delle istituzioni per la sicurezza di tutti noi.

I Carabinieri delle Stazioni di Salsomaggiore Terme e Pellegrino Parmense hanno arrestato un 33enne e un 42enne stranieri, ritenuti, a seguito degli accertamenti e delle verifiche svolte, i presunti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Il 12 giugno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fermati all’alt dai carabinieri, lanciano dal finestrino 16 dosi di cocaina: arrestati due stranieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - cocaina - stranieri - fermati

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa - Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

#Cronaca Un 26enne e un 52enne, entrambi italiani, sono stati fermati dai carabinieri tra la provincia di Bologna e quella di Modena. Nell’udienza di convalida è stata applicata a uno la misura della custodia cautelare in carcere, all’altro i domiciliari con bracci Vai su Facebook

Fermati all’alt dai carabinieri, lanciano dal finestrino 16 dosi di cocaina: arrestati due stranieri; Tentano di vendere droga a carabiniere in borghese, fermati iniziano a sgomitare; Liberato dal giudice, nuovamente arrestato per spaccio dopo 24 ore.

Fermati all’aquila due stranieri con cocaina e denaro contante nell’abitazione occupata abusivamente - due uomini dell’europa dell’est arrestati a l’aquila per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, sequestrati droga, denaro e dispositivi elettronici in via monte velino; divieto di dimora in abruzzo ... Riporta gaeta.it

Vedono l'auto dei carabinieri e lanciano dal finestrino 16 dosi di cocaina. Arrestati due stranieri - Il 12 giugno, intorno alle 19:30, nel corso di un servizio di pattugliamento in Salsomaggiore, Via Gramsci, nei pressi della stazione ferroviaria, i militari hanno notato un'auto ferma con due persone ... Come scrive gazzettadiparma.it