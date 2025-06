Fermana in crisi | trattativa fallita e debiti da risolvere

L’aria in casa Fermana si fa sempre più pesante: la trattativa con il gruppo italo-maltese di Francesco Pileri è fallita, lasciando la società in una crisi profonda e con tanti debiti da affrontare. Dopo giorni di incertezza e dichiarazioni ufficiali che sembravano indicare un possibile accordo, la realtà ha preso una piega diversa. Ora, più che mai, i tifosi e tutta la comunità canarina devono guardare avanti, sperando in una soluzione che possa riportare serenità e stabilità.

Sono giorni particolari in casa Fermana, di attesa su più fronti. Da un lato l’interruzione brusca della trattativa per la cessione al gruppo italo-maltese rappresentato da Francesco Pileri ha di certo fatto deflagrare la situazione in casa canarina. Tutte le note ufficiali rese pubbliche dalla società fin dal giorno dopo la retrocessione, lasciavano chiaramente intendere che la trattativa stava andando avanti nella giusta direzione. Il primo annuncio risaliva al 28 aprile, giorno successivo alla matematica retrocessione in Eccellenza. Proprio in quel periodo era emersa la possibilità di valutare una sinergia maggiore in chiave futura con l’Afc Fermo, che già gestisce il settore giovanile della Fermana dalla scorsa estate, con un supporto anche da parte di altri fermani pronti a dare sostegno come Rodolfo Ulissi, assicuratore e tifoso canarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it