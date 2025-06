Ferie estive | in ospedale tagliati 65 letti e meno 30% di interventi chirurgici programmati

Le ferie estive riducono drasticamente la capacità ospedaliera, con 65 letti in meno e un calo del 30% degli interventi programmati. La pianificazione diventa essenziale per evitare sovraccarichi e garantire cure adeguate. I 65 letti in meno — su un totale di 435 in area medica— saranno riassegnati strategicamente, ma resta la sfida di mantenere alta l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria durante questa fase critica.

“La pianificazione è indispensabile, vista l’impossibilità di mantenere invariati i volumi di attività con le attuali risorse umane”, dichiarano il direttore generale Denis Caporale e il direttore sanitario David Turello. I 65 letti in meno — su un totale di 435 in area medica — saranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ferie estive: in ospedale tagliati 65 letti e meno 30% di interventi chirurgici programmati

In questa notizia si parla di: letti - meno - ferie - estive

Incarichi dall’1 luglio al 31 agosto: servono 4 dottori a Levico, 3 a S. Martino e 1 a testa per Predazzo, Fassa, Pellizzano e Mezzolombardo. Al Santa Chiara la riorganizzazione estiva è partita: via 8 posti letto in Chirurgia e meno sedute operatorie. Resta il nod Vai su Facebook

Ferie estive: in ospedale tagliati 65 letti e meno 30% di interventi chirurgici programmati; Galliera: “Turni di ferie e 30 infermieri in meno, l’ospedale si è riorganizzato, nessuna chiusura”; Galliera: “Ferie e 30 infermieri in meno? L’ospedale si è riorganizzato, nessuna chiusura”..

Ferie estive: in ospedale tagliati 65 letti e meno 30% di interventi chirurgici programmati - L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc) ha presentato il piano ferie per l’estate 2025. Lo riporta udinetoday.it

Piano ferie estive al Santo Stefano: meno 76 posti letto nel periodo di maggiori tagli. Rispetto al 2024 il calo è minore - Anche quest’anno al Santo Stefano ci sarà una riduzione di posti letto per le ferie del personale ... notiziediprato.it scrive