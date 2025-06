Felicità e politica la lezione del prof Leonardo Becchetti

Mercoledì 18 giugno alle 18, non perdete il quarto appuntamento del ciclo “Un libro, un corso” della scuola di cittadinanza Domenico De Masi, in collaborazione con Il Fatto. Leonardo Becchetti ci guiderà attraverso una riflessione stimolante su “Felicità e politica”, analizzando i fattori che influenzano il benessere globale e le politiche capaci di creare condizioni favorevoli per una vita più soddisfacente. Un’occasione imperdibile per approfondire il rapporto tra economia, politica e felicità.

Mercoledì 18 giugno alle 18 il quarto appuntamento con il ciclo di lezioni “Un libro, un corso” della scuola di cittadinanza Domenico De Masi del Fatto. Sarà il turno di Leonardo Becchetti con una lezione dal titolo “Felicità e politica”. Quali sono i fattori chiave che determinano la soddisfazione e ricchezza di vita delle persone nei dati empirici nelle diverse parti del pianeta e quali sono le politiche che possono creare le condizioni per la felicità pubblica. Il corso è accessibile a tutti, iscriviti gratuitamente qui L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Felicità e politica, la lezione del prof. Leonardo Becchetti

In questa notizia si parla di: felicità - politica - lezione - leonardo

Fare politica è una cosa, fare propaganda un’altra. Fortunatamente, l’Italia ha Giorgia Meloni come Presidente. Vai su Facebook

Felicità e politica, la lezione del prof. Leonardo Becchetti; Amministrative 2025: concluso lo spoglio elettorale di Realmonte, con il 45,4% Alessandro Pietro Mallia è il nuovo sindaco; Napoli, dibattito su Leonardo La Puma: ospite Maddalena Corvaglia per Philosophy of Human Rights.