Federproprietà al Governo | Così si spreca una soluzione a costo zero per l’emergenza abitativa

Federproprietari si fa avanti con una proposta rivoluzionaria: una soluzione a costo zero per l’emergenza abitativa, che potrebbe cambiare il volto del settore. Tuttavia, la chiave del successo risiede nel coinvolgimento attivo della proprietà privata, senza il quale ogni riforma rischia di restare inefficace. È arrivato il momento di valorizzare le risorse esistenti e rendere il settore edilizio più sostenibile e accessibile per tutti.

Per la Federazione Nazionale Proprietà Edilizia qualsiasi riforma del settore edilizio sarà inefficace se continuerà a trascurare il coinvolgimento attivo della proprietà privata.

