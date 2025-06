Federico Zampaglione sui finti sold out ai concerti | A pagare è l’artista è così da 30 anni

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, rompe il silenzio sui finti sold out dei concerti, svelando un retroscena sconcertante: da trent'anni, a pagare è l’artista stesso. Con coraggio e schiettezza, il musicista mette in luce un meccanismo ingannevole che coinvolge fan e impresari, smascherando una pratica diffusa nel mondo dello spettacolo. Una confessione che farà riflettere tutti gli appassionati di musica e non solo... Continua a leggere su Perizona.it.

Federico Zampaglione dei Tiromancino ci mette la faccia e svela il meccanismo dei finti sold out ai concerti. Lo fa . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Federico Zampaglione sui finti sold out ai concerti: “A pagare è l’artista, è così da 30 anni”

